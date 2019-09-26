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  3. Burcu Esmersoy'dan eski eşi Berk Suyabatmaz'la ilgili flaş hamle!

Burcu Esmersoy'dan eski eşi Berk Suyabatmaz'la ilgili flaş hamle!

Burcu Esmersoy'dan eski eşi Berk Suyabatmaz'la ilgili flaş hamle!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından Esmersoy'dan şaşırtan bir hamle geldi.

Geçen yıl New York’ta dünyaevine giren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, geçen haftalarda anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'la boşanma sebebini şöyle anlatmıştı: "Tatsızlıklar başladı mı bitmiyor. Medeni şekilde ayrıldık. Her zaman yanında olurum. Ne aldatma ne de başka bir şey söz konusu değil. Evliliğimizi yürütemediğimiz için ayrıldık."

ESMERSOY'DAN HAMLE

Son olarak Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafı beğendi. Esmersoy bu hamlesiyle eski eşiyle dost kalabildiklerini gösterdi.

Öte yandan ikili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

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