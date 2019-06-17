Burcu Esmersoy'a eşinden romantik jest!

Güzel sunucu Burcu Esmersoy'un kalbini, 2017'de çıktıkları Bodrum tatilinde çalan Berk Suyabatmaz romantik çıktı. Ünlü işadamı, geçtiğimiz gün soluğu güzel eşiyle aşklarının başladığı yerde aldı. Mayıs 2018'de New York'ta nikah masasına oturan ünlü çift, iki yıl önce olduğu gibi kiraladıkları Cobra King adlı gulet tekneyle Ege'de mavi tura çıktı. Biricik eşiyle Bodrum tatilinde aşk tazeleyen Suyabatmaz, 5 kamaralı 34 metrelik guletin günlük kirası için de 3 bin 750 euro yani yaklaşık 25 bin lira ödedi.

NOSTALJİ YAPTILAR…

Eşiyle gözlerden uzak tatil yapan Burcu Esmersoy, keyifli anlarını da sosyal medyada paylaşıp nispet yaptı. Güzel sunucu, eşiyle verdiği poza "Başladığı yerde" notu düşüp iki yıl önce çıktıkları aşk tatilini hatırlattı.