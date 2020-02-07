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  3. Burcu Esmersoy'a eleştiri yağıyor: Susturacak arkadaşı yok mu?

Burcu Esmersoy'a eleştiri yağıyor: Susturacak arkadaşı yok mu?

Burcu Esmersoy'a eleştiri yağıyor: Susturacak arkadaşı yok mu"

Eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç'la paylaştığı fotoğrafı beğenen Burcu Esmersoy, son olarak ikili için 'Çağırırsalar düğünlerine de giderim' deyince ortalık karıştı. Pek çok hayranının eleştirisine maruz kalan Esmersoy'a, Akşam yazarı Barış Kocaoğlu'ndan dikkat çeken bir yorum geldi.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

BURCU’YU SUSTURACAK ARKADAŞI YOK MU?

Burcu Esmersoy; sessiz sedasız evlendi ve boşandı.

Kimse neden bu boşanma oldu anlayamadı.

Aldatıldı, Berk Suyatmaz’ı yakaladı dendi yine de sustu.

Eski eşinin, Berrak Tüzünataç ile birlikte olmasından sonra ilk olarak çiftin resimlerini beğendi.

Şimdi de evlenirlerse düğünlerine giderim demiş.

Yani Burcu hiç kimse sana bu konuşmaları yapmamanı söylemiyor mu?

Bu neyin hoş görüsü.

Siz bir sene evli kalıp, apar topar boşandınız.

Adam boşanmanın ardından hemen bir medyatik güzelle birlikte olmaya başladı.

Gerçekten neyi ispatlayamaya çalışıyorsun, anlam veremiyorum?

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