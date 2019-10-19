Burcu Esmersoy: Yaşlandığımı hissediyorum

Boşanma sonrası yoğun iş temposuna gömülen Burcu Esmersoy, Magazinburada'ya açıklamalarda bulundu. Çok sık iş seyahatlerine çıktığını dile getiren Esmersoy, arkadaşlarının kendisine varis çorabı giymesi için tavside bulunduğunu söyledi.

'YAŞLANDIĞIMI HİSSEDİYORUM'

Öte yandan son aylarda sık sık uçak seyahati yapan Esmersoy, "Dinlendiğimde yaşlandığımı ve yorgunluğumu hissediyorum" açıklamasını yaptı. Ünlü sunucuya eşinden boşanması sorulduğunda ise; "Her şey çok güzel" demekle yetindi.