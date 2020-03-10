Burcu Esmersoy: Berrak'ın cildi de güzel

Kadınlar Günü kapsamında Vadistanbul’da etkinliğe katılan Esmersoy, konuşmama kararı aldığı Tüzünataç’la ilgili sorulara kayıtsız kalmadı. Sunucu, “O çok eski bir olay diye hatırlıyorum. Kendisinin espri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel” ifadelerini kullandı.