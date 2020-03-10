Burcu Esmersoy: Berrak'ın cildi de güzel
Sunucu Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın kız arkadaşı Berrak Tüzünataç'ın güzellik merkezine gidip “Berrak'a ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın” şeklinde çıkan haberleri doğruladı.
Kadınlar Günü kapsamında Vadistanbul’da etkinliğe katılan Esmersoy, konuşmama kararı aldığı Tüzünataç’la ilgili sorulara kayıtsız kalmadı. Sunucu, “O çok eski bir olay diye hatırlıyorum. Kendisinin espri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel” ifadelerini kullandı.