Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1355
  • 6,9799
  • 328.826
  • 105445
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Burcu Esmersoy: Berrak'ın cildi de güzel

Burcu Esmersoy: Berrak'ın cildi de güzel

Burcu Esmersoy: Berrak'ın cildi de güzel

Sunucu Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın kız arkadaşı Berrak Tüzünataç'ın güzellik merkezine gidip “Berrak'a ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın” şeklinde çıkan haberleri doğruladı.

Kadınlar Günü kapsamında Vadistanbul’da etkinliğe katılan Esmersoy, konuşmama kararı aldığı Tüzünataç’la ilgili sorulara kayıtsız kalmadı. Sunucu, “O çok eski bir olay diye hatırlıyorum. Kendisinin espri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel” ifadelerini kullandı. 


<p>JÖH Tabur Komutanlığına bağlı timler, il merkezi ve ilçelerinde dondurucu soğuklara rağmen vatand

JÖH timleri karlı tepelerde PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

JÖH timleri karlı tepelerde

Süper Ay görsel şölen oluşturdu