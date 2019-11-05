Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz hafta Berrak Tüzünataç’la bir mekanda objektiflere yakalanmış, "Berrak’la 10 yıldır tanışırız. Bir-iki haftadır da görüşüyoruz. Flörtleşme aşamasındayız. Sevgili olursak zaten çıkar el ele poz veririz. Kimseden çekindiğimiz yok. Zaman neyi gösterir, göreceğiz" demişti.

BURCU ESMERSOY'DAN İLK YORUM

Bu ilişkinin ardından gözler Burcu Esmersoy'a çevrilmişti. Bir davette görüntülenen Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: "Onlar iki bekar insan. İlişkileri de varsa hayırlı olsun. Bu kurcalanması gereken bir mesele değil."