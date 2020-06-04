Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7667
  • 7,6617
  • 372.805
  • 109537
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin makarnayla kahvaltı yaptı
04 Haziran 2020 Perşembe 18:02 | Son Güncelleme:

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin makarnayla kahvaltı yaptı

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin makarnayla kahvaltı yaptı

Oyuncu Burcu Biricik ile reklamcı eşi Emre Yetkin, önceki gün kahvaltıda yedikleri makarnalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

2016 yılında dünyaevine giren Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in mutlu birlikteliği devam ediyor. Sosyal medya hesabından eşiyle olan anlarını sık sık paylaşan Burcu Biricik, son olarak kahvaltıda makarna yedikleri anı paylaştı.

İki tabak makarnayı "Günaydın" diyerek takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu ve eşinin kahvaltısı takipçilerini şaşırttı.

Pakistan'da düşen uçağa ilişkin dikkat çeken detaylar!
3. Lig'den Süper Lig'e transfer! Resmi açıklama geldi
Yastık altında altını olanlar dikkat! Tekrar başladı...
Kriz an meselesi... Ruslar geri adım attı!
Trump'ın ABD'deki gösterilerden sorumlu tuttuğu 'Antifa' hareketiyle ile ilgili çarpıcı detay
GAP çiftçisine hayat veriyor... Doluluk oranı %65'i aştı

GAP çiftçisine hayat veriyor... Doluluk oranı %65'i aştı

Pandeminin ardından 'Tükendim' diyorsanız...

Pandeminin ardından ''Tükendim'' diyorsanız...

Pentagon'dan geri adım: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar!

Pentagon'dan geri adım: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar!

5 Haziran 2020 burç yorumları! Kariyer ve para konularına dikkat!

5 Haziran 2020 burç yorumları! Kariyer ve para konularına dikkat!