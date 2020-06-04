04 Haziran 2020 Perşembe 18:02 | Son Güncelleme:
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin makarnayla kahvaltı yaptı
Oyuncu Burcu Biricik ile reklamcı eşi Emre Yetkin, önceki gün kahvaltıda yedikleri makarnalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
2016 yılında dünyaevine giren Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in mutlu birlikteliği devam ediyor. Sosyal medya hesabından eşiyle olan anlarını sık sık paylaşan Burcu Biricik, son olarak kahvaltıda makarna yedikleri anı paylaştı.
İki tabak makarnayı "Günaydın" diyerek takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu ve eşinin kahvaltısı takipçilerini şaşırttı.