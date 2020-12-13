Burçin Terzioğlu'ndan proje müjdesi

Muhabirlere kurabiye jestinde bulunan oyuncu Burçin Terzioğlu, “Sizinle uzun zamandır görüşemiyoruz, size kurabiye aldım” dedi. Pandemi boyunca bol bol dinlendiğini belirten Terzioğlu, “Kendimle çok fazla vakit geçirdim. İyi geldi. Sürpriz bir projem var, şu anda imza aşamasında” ifadelerini kullandı.