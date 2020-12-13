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13 Aralık 2020 Pazar 07:00 | Son Güncelleme:

Burçin Terzioğlu'ndan proje müjdesi

Burçin Terzioğlu'ndan proje müjdesi
- RECEP ASLAN

Uzun süredir kameralardan uzak olan Burçin Terzioğlu, hafta sonu yasağı öncesi Etiler'de alışveriş yaptı.

Muhabirlere kurabiye jestinde bulunan oyuncu Burçin Terzioğlu, “Sizinle uzun zamandır görüşemiyoruz, size kurabiye aldım” dedi. Pandemi boyunca bol bol dinlendiğini belirten Terzioğlu, “Kendimle çok fazla vakit geçirdim. İyi geldi. Sürpriz bir projem var, şu anda imza aşamasında” ifadelerini kullandı. 

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