Burçin Terzioğlu'ndan erken final yapan 'Kurşun' dizisiyle ilgili açıklama

Burçin Terzioğlu sorulara şöyle yanıt verdi: "Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı. Şu an dinleniyorum. Ama kendimi nadasa bırakmak gibi bir durumum yok. Güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim."

Öte yandan Terzioğlu'nun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun sıfır makyaj hali görenleri şaşırttı.