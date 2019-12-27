Burçin Terzioğlu'ndan erken final yapan 'Kurşun' dizisiyle ilgili açıklama
Oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün Akmerkez’de objektiflere yansıdı. Terzioğlu, Engin Altan Düzyatan’la paylaştığı 'Kurşun' dizisinin erken final yapmasıyla ilgili konuştu.
Burçin Terzioğlu sorulara şöyle yanıt verdi: "Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı. Şu an dinleniyorum. Ama kendimi nadasa bırakmak gibi bir durumum yok. Güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim."
Öte yandan Terzioğlu'nun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun sıfır makyaj hali görenleri şaşırttı.