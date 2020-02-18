Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun aşkı belgelendi! 'Gizleyecek bir şey yok'

3,5 sene aşk yaşadığı İlker Kaleli ile 2018 yılında ayrılan Terzioğlu, aşkı itiraf etti ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi: “Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Her şey gördüğünüz gibi. Ben ne kaçıyorum, ne saklanıyorum, ne de gizleniyorum. Gizleyecek bir şeyim yok. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseyi aldatmıyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum.”