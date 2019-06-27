Burak Yılmaz, arkadaşlarıyla beraber yaptığı tatilden bir fotoğraf paylaştı. Volkan Demirel, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Melih Mahmutoğlu gibi ünlü sporcuların yer aldığı fotoğrafın açıklamasına “En”ler yazan Burak Yılmaz kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.