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  3. Burak Yılmaz'dan tatil paylaşımı: "En"ler

Burak Yılmaz'dan tatil paylaşımı: "En"ler

Burak Yılmaz'dan tatil paylaşımı: "En"ler

Beşiktaş’ta ve Milli Takımda Santrafor mevkinde forma giyen usta golcü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Melih Mahmutoğlu’nun da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Yılmaz fotoğrafın altına “En”ler açıklamasını yazdı.

Burak Yılmaz, arkadaşlarıyla beraber yaptığı tatilden bir fotoğraf paylaştı. Volkan Demirel, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Melih Mahmutoğlu gibi ünlü sporcuların yer aldığı fotoğrafın açıklamasına “En”ler yazan Burak Yılmaz kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

 

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