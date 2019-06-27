Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu bir firma ile Romanya´yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM´de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Romanya´da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya´da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

(DHA)