Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi
Yüzü olduğu markanın Romanya´daki yeni mağaza açılışına katılan Burak Özçivit, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu bir firma ile Romanya´yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM´de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.
Romanya´da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya´da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
(DHA)