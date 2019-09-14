Burak Gacemer'in eşi Larissa Gacemer hamile mi? Açıklama yaptı

Brezilyalı model Larissa Gacemer, 2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturmuş, 2017'de Türk vatandaşlığına geçmişti. Geçtiğimiz günlerde eşi ile bir sünnet düğününe katılan Larissa'nın, karnındaki şislik takipçilerinin dikkatini çekti. "Hamile misin?", "Hayırlı olsun" şeklinde yorumlar alan Larissa Gacemer, takipçilerine, "Hamile değilim güzel insanlar" açıklamasını yaptı.