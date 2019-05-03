Bülent Serttaş'ın bu seferki tercihi sahte Adriana Lima!

Serrtaş'a Adriana Lima'ya benzerliğiyle yeni Adriana olarak adlandırılan top model ve oyuncu Killia Marynska eşlik etti. Killia Marynska klip biter bitmez 'Perfect' adlı sinema filminin tanıtımı için Cannes Film Festivali'ne hareket etti.



BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncu Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 Elazığ’da dünyaya geldi. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahne almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi.

1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol aldı.

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.