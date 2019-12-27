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  3. Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!

Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!

Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!

Yılbaşında sahne alacak olan Bülent Ersoy, istekleriyle şaşkınlık yarattı. Paris'ten aşçı, İspanya'dan ıstakoz, Rusya'dan siyah havyar getirtiren Bülent Ersoy, bir TIR dolusu eşyayı da yola çıkarttı. Diva, kalacağı kral dairesinin katındaki 16 odayı arkadaşları için istedi.

Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy yılbaşı gecesi Sapanca'da bir otelde sahne alacak. Diva'yı dinlemek için kişi başı 2 bin 500 lirayı gözden çıkaran konukları için bir aydır hazırlık yapan Diva, bir TIR dolusu eşyayı yola çıkarttı. İçerisinde özel tahtı, kıyafetleri ve takılarının yanı sıra, sahnede kullanılmak üzere robot ışıklar, çok sayıda özel eşya bulunan TIR'ın yanı sıra Ersoy'un 21 maddelik özel istek listesi dudak uçuklattı. 

DOSTLARIYLA VAKİT GEÇİRECEK

İspanyanın güneyinde yer alan Marbella’nın Puerto Banus Limanı’ndan, her biri 10 kg ağırlığındaki 10 adet ıstakoz ve pavurya ile birlikte Rusya’dan Beluga siyah hayvar getirtilmesini şart koşan Diva için yılbaşı ziyafetini hazırlamak üzere Michelin yıldızlı ünlü bir aşçı da Paris’ten yola çıktı. Sahne  sonrası dostlarıyla vakit geçirmeyi planlayan usta sanatçı, kral dairesinin bulunduğu kattaki 16 odayı da kapattı.

 

35 BİN LİRALIK TAHT 

Bülent Ersoy neredeyse her sahnesine götürdüğü tahtını 2 yıl önce 35 bin liraya yaptırdı. 


Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!
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