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  3. Bülent Ersoy'un kaşları 10 saatte yapıldı

Bülent Ersoy'un kaşları 10 saatte yapıldı

Bülent Ersoy'un kaşları 10 saatte yapıldı

Kaşlarını şekillendirmek isteyen Bülent Ersoy, önceki gün estetik koçuna gitti.

Normalde 45 dakika süren işlem 10 saatte tamamlandı. Emsal Doğan, “Bülent Ersoy öncesinde yarım saat dua etti, her kaş telinde Ayetel Kürsi okudu. Büyüteçli aynasına bakıp işlemleri kontrol etti. Bu kadar titiz olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.

ELBİSESİNİ 20 KİŞİ 40 GÜNDE HAZIRLADI

Bülent Ersoy geçen günlerde de modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk beyaz tuvaletiyle gündeme gelmişti. Sanatçının tuvaleti 220 metre tül kullanılarak, 20 kişi tarafından 40 günde hazırlandı.

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