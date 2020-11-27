Bülent Ersoy'un kar tilkisi kürkünün fiyatı dudak uçuklattı!

Kürklere olan düşkünlüğüyle bilinen ve hayvanseverler tarafından bu yüzden tepki gören Bülent Ersoy, Nişantaşı’nda bir mağazadan kürk alırken görüntülendi.

Gazetecilerin "Hayvanseverler size yine sosyal medyada sitem edecekler" sözleri üzerine Ersoy, "Ben alıştım artık" yanıtını verdi. Diva ayrıca, "Ben kürklerimin hepsini Türkan Saylan Hanım'a vereceğim. Bir gece düzenleteceğim. Ben de oraya gideceğim ve açık artırma ile satsınlar. Epeyce bir yüklü miktar olmuş olur" dedi.

Ersoy'un kar tilkisi kürkü için 40 bin lira ödediği öğrenildi. Ersoy, aynı kürkün siyah renklisinden de aldı.

Bu kürkten iki tane yaptıran Bülent Ersoy, üzerindeki mücevherlerinin toplam fiyatını soran muhabirlere, "10 milyon" yanıtını verdi.