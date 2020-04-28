Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti... Necla Poyraz kimdir, kaç yaşındaydı?

Ünlü diva Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti... Necla Poyraz kimdir? Haberi Bülent Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz neden öldü, kaç yaşındaydı?



"DİVA'MIZ ANNESİNİ KAYBETTİ"

Bülent Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, Ersoy'un annesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Acay, "Necla hanım teyzeyi kaybettik. Bülent Ersoy annesini kaybetti. Acımız çok büyük. Diva'm içim iki kere yandı" ifadelerini kullandı.

NECAL POYRAZ KİMDİR?

9 Haziran 1952 yılında dünyaya gelen Ersoy, İstanbul doğumludur. Güçlü sesi ile dinleyicileri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, Türk Sanat Müziği Sanatçısıdır ve sahnelerin Diva’sıdır.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz Fikret Erkoç ile evlenmiştir. Necla Poyraz'ın başka çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir. Bir röportajında Necla Poyraz evliliği ve Bülent Ersoy'un doğumuyla ilgili şunları söylemiştir;

Evliliğimiz büyük bir aşk sonunda oldu. Fikret hemen çocuk istedi. Bülent’in dünyaya gelişi bile kolaydı. Dün gibi hatırlıyorum. Cumartesi günü saat 05.00’de sancım tuttu. Ezan okunuyordu, Bülent doğdu.