Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9885
  • 6,564
  • 301.456
  • 121948
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bülent Ersoy'dan 100 dairesi olduğu iddialarına şaşırtan yanıt: Bilmiyorum, saymadım!

Bülent Ersoy'dan 100 dairesi olduğu iddialarına şaşırtan yanıt: Bilmiyorum, saymadım!

Bülent Ersoy'dan 100 dairesi olduğu iddialarına şaşırtan yanıt: Bilmiyorum, saymadım!

Bülent Ersoy, önceki akşam Baltalimanı'nda gerçekleşen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Taç Ödülleri'nde ‘Yüzyılın Divası’ ödülüne layık görüldü.

Altın Taç Ödül Töreni; siyaset, sanat ve iş dünyasının tanınmış simaları ile gecede ödüle layık görünen çok sayıda sanatçının katılımıyla gerçekleşti. 'Yüzyılın Divası’ ödülünü almak için sahneye çıkan usta sanatçı, ödülü kabul etmeyerek hocası olarak gördüğü Müzeyyen Senar’ın mezarına götüreceğini söyledi.

Bülent Ersoy, "Yüzyılın Divası ödülünü alamam. Benim ustam, hocam var; Sayın Müzeyyen Senar. Ben bu ödülü onun mezarına götürmek istiyorum” dedi.

DAİRE SAYISINI BİLMİYOR

Öte yandan Bülent Ersoy'a hakkında çıkan '100 dairesi' olduğu haberleri soruldu. Ersoy, "Bilmiyorum, saymadım" yanıtıyla herkesi şaşırttı.


Demet'te görüntü var, ses yok!
Gülben'den Burcu'ya destek: Eski eşimin düğününe giderim!
'Bilmediğiniz çok şey var'
Mucize Doktor dizisine sürpriz oyuncu
Yemin'in Reyhan'ı sosyal medyanın gündeminde!
<p>Eski Denizli Caddesinde, Beycan Özpınar´ın (60) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Nurullah Beli

Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Her biri servet değerinde olan dünyanın en pahalı 20 resmi

Dev gemide de yayılıyor