Bülent Ersoy'dan 100 dairesi olduğu iddialarına şaşırtan yanıt: Bilmiyorum, saymadım!

Altın Taç Ödül Töreni; siyaset, sanat ve iş dünyasının tanınmış simaları ile gecede ödüle layık görünen çok sayıda sanatçının katılımıyla gerçekleşti. 'Yüzyılın Divası’ ödülünü almak için sahneye çıkan usta sanatçı, ödülü kabul etmeyerek hocası olarak gördüğü Müzeyyen Senar’ın mezarına götüreceğini söyledi.

Bülent Ersoy, "Yüzyılın Divası ödülünü alamam. Benim ustam, hocam var; Sayın Müzeyyen Senar. Ben bu ödülü onun mezarına götürmek istiyorum” dedi.

DAİRE SAYISINI BİLMİYOR

Öte yandan Bülent Ersoy'a hakkında çıkan '100 dairesi' olduğu haberleri soruldu. Ersoy, "Bilmiyorum, saymadım" yanıtıyla herkesi şaşırttı.