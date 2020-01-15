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  3. Bülent Ersoy uçağı kaçırınca olay çıkardı! Çalışanlara hakaretler yağdırdı

Bülent Ersoy uçağı kaçırınca olay çıkardı! Çalışanlara hakaretler yağdırdı

Bülent Ersoy uçağı kaçırınca olay çıkardı! Çalışanlara hakaretler yağdırdı

Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Bülent Ersoy, uçağı kaçırınca olanlar oldu. Durum karşısında çılgına dönen ve çalışanları sorumlu tutan Ersoy, o günkü tüm çalışanlar hakkında şikayetçi oldu.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; konser programı için Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ersoy'u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı. Uçağa binmek için geç kalan Ersoy, uçağın  kapı kapattığını öğrenince adeta deliye döndü. Uçağı kaçırmasından şirketin çalışanlarını sorumlu tutan sanatçı, çalışanlara hakaretler yağdırdı.


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