Bülent Ersoy kıyafetlere 1.5 milyon TL harcadı!
Türkiye'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy'la ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre 'Bir giydiğimi bir daha asla giymem' diyen ünlü isim 2019 yılındaki konserlerde giymek için aldığı kıyafetlere 1,5 milyon TL harcadı.
Bunun için terzisi Semih Doğruer’e Nişantaşı’nda özel bir modaevi bile açtırdı. Bülent Ersoy’un 2019’da sahne kıyafetlerine aksesuarlarıyla birlikte 1.5 bir milyon TL harcadığı ortaya çıktı.
Sanatçı “Bir giydiğimi bir daha asla giymem” diyor. Kostümleri kiraladığı depoda saklanıyor.