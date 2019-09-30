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  3. Bülent Ersoy 50 yıl sonra ilk kez gitti, gözyaşlarına boğuldu

Bülent Ersoy 50 yıl sonra ilk kez gitti, gözyaşlarına boğuldu

Bülent Ersoy 50 yıl sonra ilk kez gitti, gözyaşlarına boğuldu

Bülent Ersoy, 50 yıl aradan sonra sinemaya 'Annem' filmini izlemeye gitti. Filmden oldukça etkilenen Ersoy, çıkışta gözyaşlarını tutamadı.

Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı 'Annem' filmini izlemek için 50 yıl aradan sonra sinemaya gitti. Sinema salonunu kapatan ve tek başına filmi izleyen Ersoy, çıkışta filmin yönetmeni Mustafa Kotan ile kameraların karşısına geçti.

'FİLMDEKİLERİ HİSSETTİM'

Filmi izlerken gözyaşlarına hakim olamayan ve hıçkıra hıçkıra ağlayan Bülent Ersoy, "Esasında anne olmak lazım tabi onu yaşamak için. Ben anne olmadığım halde onu hissettim. Evladın pişmanlığı, o annenin her şeye rağmen hep sarması" dedi. Konuşmakta güçlük çeken Diva'nın duygusal anları dikkat çekti.

'PARAMLA PULUMLA AĞLAMAYA GELMİŞİM'

Öte yandan ağlamaktan takma kirpikleri düşen Bülent Ersoy, "Yanıma yapıştırıcı da almamışım. Ne bileyim ben böyle olacağını. Ben maymun gibi seyredeceğimi zannetmiştim. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Paramla pulumla ağlamaya gelmişim. Ben 50 senedir sinemaya gitmemiştim. İnan bilseydim gelmezdim. Böyle bir şey olamaz. Analık çok önemli, anne çok önemli. O anaların ayaklarını öpmek lazım." ifadelerini kullandı.

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