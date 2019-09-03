Bülent Emrah Parlak 10 yıllık sakallarını kesti, görenler tanıyamadı

Yıllar önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile başarısından söz ettiren ve yıllardır rol aldığı dizi ve filmlerle başarısıyla gündeme gelen oyuncu Bülent Emrah Parlak, uzun süredir kullandığı imajında değişikliğe gitti. Parlak, sakal ve bıyıklarını keserek sosyal medya sayfasından takipçileriyle bir fotoğrafını paylaştı. Bülent Emrah Parlak’ın yaptığı bu imaj değişikliği akıllara “Yeni bir projeye mi” başlıyor sorusunu getirdi.