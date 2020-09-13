Buika, Letizia Gambi, Luciana Souza gibi dünyaca ünlü sanatçılar Fahir Atakoğlu'nun 'Aşk İçin' albümünde buluştu

Son olarak 15 Temmuz için bestelediği eserle sevenlerini selamlayan Fahir Atakoğlu, Republic Music etiketiyle çıkan yeni albümü ‘For Love’la (Aşk İçin) farklı müzik kültürlerini bir araya getirdi.

8 ÜLKE 42 MÜZİSYEN



13 parçadan oluşan eser için 8 ülkeden 42 müzisyen bir araya geldi. İspanya’dan Buika, İtalya’dan Letizia Gambi, Brezilya’dan Luciana Souza gibi ünlü yıldızlar, Atakoğlu’na çalışmasında vokallik yaptı. Atakoğlu, bu özel projeyi “Farklı ülkelerden, farklı dilleri olan, farklı sanatçıları bir araya getirmek istedim” sözleriyle anlattı. Albümün çıkış şarkısı Por Amor’u (For Love), Buika seslendirdi. ‘Por Amor’ şarkısının sözlerine de imza atan Buika, Fahir Atakoğlu’nun ‘Lal’ şarkısını da İspanyolca yazdığı sözlerle yorumladı.

İFLAH OLMAZ ROMANTİK!



Dünyanın önde gelen caz müzik eleştirmeni Bill Milkowski ‘İflah Olmaz Bir Romantik’ yazısında, “Farklı müzik kültürlerinin izlerini birleştirerek şaşırtıcı bir orijinallikle kendini ifade ederken her zaman anavatanının kültürüne de bağlı kalıyor” sözleriyle Atakoğlu’na olan hayranlığını dile getirdi.

Albüm kapağını sanatçının eşi Tülin Atakoğlu yağlıboya ile çizdi.