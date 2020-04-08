Bugün TV'de ne var? 8 Nisan Çarşamba FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı!
Bugün TV'ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Vaktinin çoğunu evinde geçiren vatandaşlar için 8 Nisan Çarşamba yayın akışı belli oldu. Kanal D sevilen dizi Kuzey Güney'in tekrar bölümlerini yayınlamaya başladı. FOX, Kanal D, ATV, Star, Show yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
8 Nisan Çarşamba TV yayın akışı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Bugün TV’de ne var? Sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başladı. Angelina Jolie’nin başrolünü üstlendiği Malefiz filmi bu akşam izleyici ile buluşacak. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.45 Organik Aşk ‘TV Sinema’
23.00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn ‘TV Sinema’
02.45 Temizlik Benim İşim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek ‘Dizi’
23.45 Kalk Gidelim ‘Dizi’
02.40 Sağlıklı Mutfak
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ‘TV Sinema’
22.45 Kuzey Güney ‘Dizi’ (TKR)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Malefiz ‘TV Sinema’
21.55 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti ‘TV Sinema’
00.30 Son Durak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Korkusuz Korkak ‘TV Sinema’
21.45 Güldür Güldür Show (TKR)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’ (TKR)
23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
01.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)