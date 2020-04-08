Bugün TV'de ne var? 8 Nisan Çarşamba FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı!

8 Nisan Çarşamba TV yayın akışı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Bugün TV’de ne var? Sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başladı. Angelina Jolie’nin başrolünü üstlendiği Malefiz filmi bu akşam izleyici ile buluşacak. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.45 Organik Aşk ‘TV Sinema’

23.00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn ‘TV Sinema’

02.45 Temizlik Benim İşim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek ‘Dizi’

23.45 Kalk Gidelim ‘Dizi’

02.40 Sağlıklı Mutfak

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ‘TV Sinema’

22.45 Kuzey Güney ‘Dizi’ (TKR)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Malefiz ‘TV Sinema’

21.55 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti ‘TV Sinema’

00.30 Son Durak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Korkusuz Korkak ‘TV Sinema’

21.45 Güldür Güldür Show (TKR)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’ (TKR)

23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

01.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)