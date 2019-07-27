Bu hafta burçları neler bekliyor?

Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının haftalık yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Arkadaş ortamınızda ve sosyal çevrenizde buna bağlı kopmalar ve özgürleşmeler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinizin ulaşılmaya değer olmadığı kanısına vararak onlardan vazgeçebilirsiniz. Bu vazgeçiş, yeni bir yol demektir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Hayatınıza tepeden bakarak yapamadığınız veya alamadığınız kararları alabilir hatta uygulamaya koyabilirsiniz. İş değişikliği meslek değişikliği gündeme gelebilir. Bazılarınız için emeklilik zamanı olabilir.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Yaşam felsefeniz ve hayata bakış açınızın değiştiğini ve buna bağlı olarak geride bırakmanız gerekenler olduğunu görebilirsiniz. Hukuksal süreç içinde gidip gelenler artık karar vererek yolları ayırmaya hazırsınız.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Şimdi ruhsal anlamda sizi aşağı çeken ve rahatsızlık veren duygusal yüklerden kurtulma ve özgürleşme zamanı. Yakınlarınızın sağlık sorunları gündeme gelebilir. Şimdi kredi alma zamanı değil.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Her türlü ilişkinizi yeniden düzenleme zamanı. Şimdi karşınızdaki kişilerin içinde sakladığı düşünceler ortaya çıkıyor ve siz gerçekten karar veriyorsunuz. Ya tamam ya devam. Partnerinizi sakinleştirmeniz gerekebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

İş ya da günlük yaşamdaki bir süredir devam eden ama sesinizi çıkartmadığınız durumlar içsel olarak sizi öfkelendirip bir patlama yaşamanıza neden olabilir. Rahatlayacaksınız. Sağlığınıza dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Eski sevgililerle kapanmayan karmaşık meseleler yeniden gündeme gelebilir. İçinizde ne varsa söylemeli affedilecekse etmeli yada halledebileceğiniz koşullar varsa devam etmelisiniz. Ancak eskiyi geçmişi geride bırakarak.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Bu dönem eski aile konuları açılabilir gerginliklere karşı dikkatli olun ve kalp kırmayın. Sanki yuvadan ayrılma zamanı gelmiş gibi. Anneyle çatışmayın.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Yol ayrımları olabilir. Yanı sıra vazgeçtiğiniz kısa seyahatler bu ara gündeme gelebilir iletişim biçiminize bu ara dikkat edin konuşmuyor adeta savaşıyor gibisiniz yakınlarınızın kalbini kırabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Parasal konularda yaşayacağınız daralmalar nedeniyle elinizden bir şeyleri çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Yanı sıra eski parasal konular tekrar gündeme gelebilir. Ayrıldığınız bir işe tekrar dönebilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

İlişkileriniz üzerinden duygusal olarak şimdiye kadar ne biriktirdiyseniz öfkeyle ortaya çıkartabilirsiniz. Bazı yol ayrımları gündeme gelebilir. Partnerine karşı toleransınız çok düşük olacağından diyaloglar sağlıklı olmayabilir.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Bu dönem arkanızdan kim ne konuşuyor ne yapıyorsa onları öğrenebilirsiniz. Uyku düzeniniz bozulabilir. Gizli ilişkiniz varsa ilginç gelişmeler olabilir.