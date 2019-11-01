1 Kasım Star TV, TRT 1, Kanal D, Fox TV yayın akışı! Bu akşam TV'de neler var? İşte televizyon yayın akışı...
Bu akşam TV'de neler var? sorusu günü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Kanalların yayın akışları her gün güncel olarak sitelerinde yayınlanıyor. Vatandaşlar da takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. 1 Kasım Bu akşam TV'de neler var? diye merak edenler için Star TV, TRT 1, Kanal D, Fox TV yayın akışı haberimizde sizlerle..
Bu akşam TV'de neler var? sorusu arama motorunda vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Soğuk havaların gelmesi ile vatandaşlar akşamları evde televizyon izleyerek geçirmek istiyor. Kanalların yayın akışları ile hangi dizilerin veya yarışmaların olduğu görülebiliyor. 1 Kasım bu akşam TV'de neler var? merak ediliyor. Star TV, TRT 1, Kanal D, Fox TV yayın akışı sizlerle..
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20:00’da Sevgili Geçmiş dizisi yeni bölümü ile yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
1 Kasım'da 20:00’de Yaparsın Aşkım yarışması yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’de Arka Sokaklar yeni bölüm ekrana gelecek. 00:15’te ise El Nino filmi yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’de Güldür Güldür Show’un yeni bölümü ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20:00’de Payitayt Abdülhamit dizisi yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
1 Kasım'da ATV’de 20:00’de Hercai dizisi ekrana gelecek.