1 Kasım Star TV, TRT 1, Kanal D, Fox TV yayın akışı! Bu akşam TV'de neler var? İşte televizyon yayın akışı...

Bu akşam TV'de neler var? sorusu arama motorunda vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Soğuk havaların gelmesi ile vatandaşlar akşamları evde televizyon izleyerek geçirmek istiyor. Kanalların yayın akışları ile hangi dizilerin veya yarışmaların olduğu görülebiliyor. 1 Kasım bu akşam TV'de neler var? merak ediliyor. Star TV, TRT 1, Kanal D, Fox TV yayın akışı sizlerle..

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’da Sevgili Geçmiş dizisi yeni bölümü ile yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

1 Kasım'da 20:00’de Yaparsın Aşkım yarışması yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Arka Sokaklar yeni bölüm ekrana gelecek. 00:15’te ise El Nino filmi yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Güldür Güldür Show’un yeni bölümü ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’de Payitayt Abdülhamit dizisi yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

1 Kasım'da ATV’de 20:00’de Hercai dizisi ekrana gelecek.