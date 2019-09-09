Bu akşam hangi diziler var? Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? İşte TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu. Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Fox TV’de Yasak Elma, Kanal D’de Zalim İstanbul dizileri yayınlanıyor. Sezon finaline giren yapımlar yeni bölümleri ile ekrana gelmeye hazırlanıyorlar. Üç dizinin de yayın tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı ve fragmanları yayınlandı. 9 Eylül Show TV, Fox TV ve Kanal D yayın akışı haberimizde sizlerle.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma dizisi 9 Eylül’de başlayacak.

9 EYLÜL FOX TV YAYIN AKIŞI

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yeni sezon tarihi açıklandı. Dizi 16 Eylül'de yayına başlayacak.

Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanında Damla Sönmez’in diziye dahil olduğu görülüyor. Nefes kesen fragman Yücel’in “Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç? İnsan aklı böyle bir acıyı kaldıramıyormuş meğerse?” sözleri ile başlıyor. Yamaç’ın İdris Koçovalı’yı vurduğu anlar herkesi adeta şoka uğrattı.

9 EYLÜL SHOW TV YAYIN AKIŞI

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul 9 Eylül’de yeni sezon bölümü ile ekrana gelecek.

Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak? Nedim'i kaybettiğini düşünen Agah ne yapacak?

Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.

9 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI