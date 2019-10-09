Bu akşam hangi diziler var? 9 Ekim Çarşamba TRT 1, ATV, Fox TV, Show TV, Star TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 9 Ekim Çarşamba TRT 1, ATV, Fox TV, Show TV yayın akışı araştırılıyor. Diziler sezon finali yapmadan önce Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, ATV’de Sen Anlat Karadeniz dizileri ekrana geliyordu. Bazı dizilerin final yapmasının ardından yeni diziler yayın hayatlarına başladı. İşte TV yayın akışları
TRT 1, Fox TV, ATV, yayın akışları 9 Ekim Çarşamba günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar yayın akışlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Daha önce yayınlanan dizilerin yanı sıra yeni diziler de ekranlarda yer alıyor. Haberimiz içerisinden kanalların yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
9 Ekim’de TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00’da Afili Aşk dizisi yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
Sen Anlat Karadeniz dizisi 20.00’da ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20.00'de Aile Arasında filmi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
9 Ekim’de 20.00’da Her Yerde Sen dizisi ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Kuzgun dizisi 20.00'da ekrana gelecek.