Bu akşam hangi diziler var? 9 Ekim Çarşamba TRT 1, ATV, Fox TV, Show TV, Star TV yayın akışı

TRT 1, Fox TV, ATV, yayın akışları 9 Ekim Çarşamba günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar yayın akışlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Daha önce yayınlanan dizilerin yanı sıra yeni diziler de ekranlarda yer alıyor. Haberimiz içerisinden kanalların yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

9 Ekim’de TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00’da Afili Aşk dizisi yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

Sen Anlat Karadeniz dizisi 20.00’da ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20.00'de Aile Arasında filmi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

9 Ekim’de 20.00’da Her Yerde Sen dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Kuzgun dizisi 20.00'da ekrana gelecek.