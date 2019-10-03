Bu akşam hangi diziler var? 3 Ekim Perşembe Fox TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı

Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe günü merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Eylül ayının gelmesi ile beraber sevilen dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. TRT’de yeni dizi Şampiyon başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimler bulunuyor.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 20.00’da Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20.00’da Çocuk dizisinin tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

2 Ekim Perşembe akşamı 20.00’da Mucize Doktor dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 2 Ekim’de Çöpçüler Kralı filmi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam 20.00’da Şampiyon dizisi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bu akşam 20.00’da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin tekrarı yayınlanacak.