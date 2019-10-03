Bu akşam hangi diziler var? 3 Ekim Perşembe Fox TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı
3 Ekim Perşembe tv yayın akışları araştırılıyor. Fox TV, Star TV, TRT 1 yayın akışında bu akşam hangi diziler var? Televizyon izleyicileri haftalık olarak yayınlanan dizileri yakından takip ediyorlar. Dizilerin yanı sıra televizyonda yayınlanan sinema filmleri de yoğun ilgi görüyor. Haberimiz içerisinden tv yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe günü merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Eylül ayının gelmesi ile beraber sevilen dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. TRT’de yeni dizi Şampiyon başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimler bulunuyor.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de bu akşam 20.00’da Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de bu akşam 20.00’da Çocuk dizisinin tekrarı yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
2 Ekim Perşembe akşamı 20.00’da Mucize Doktor dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 2 Ekim’de Çöpçüler Kralı filmi yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de bu akşam 20.00’da Şampiyon dizisi ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de bu akşam 20.00’da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin tekrarı yayınlanacak.