Bu akşam hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi Star, Atv, TRT, Fox Tv yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda aranmaya başladı. Cumartesi gününü evde geçirecek olanlar televizyonda hangi diziler olduğunu merak ediyor. Eylül ayının gelmesi ile eski dizilerin yeni sezonları başladı.Aynı zamanda yeni yarışmalar ve yaz dizileri de televizyonlarda yerini aldı. Güven Bana yarışması, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümleri olacak mı? TV tutkunları için hazırladığımız 28 Eylül Cumartesi Star, Atv, Fox Tv yayın akışı haberimizde..

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam 20.00’da Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

28 Eylül’de 20.00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 20.00’da Güven Bana yarışması yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

28 Eylül Cumartesi akşamı 20.00’da Bir Aile Hikayesi dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 28 Eylül’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayınlanacak.



