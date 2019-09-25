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  3. Bu akşam hangi diziler var? 25 Eylül Çarşamba Fox TV, ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 25 Eylül Çarşamba Fox TV, ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 25 Eylül Çarşamba Fox TV, ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin izleyici ile buluşacağı merak ediliyor. 25 Eylül Çarşamba ATV, Fox TV, Star TV yayın akışında neler var? Diziler sezon finali yapmadan önce Çarşamba akşamları ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul dizileri yayınlanıyor. Diriliş Ertuğrul’un final yapmasının ardından TRT 1’de yeni dizi yayın hayatına başlıyor. İşte tv yayın akışları ile ilgili merak edilenler…

ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışı 25 Eylül 2019 itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu yoğun ilgi görüyor. Diziler sezon finali yapmadan önce Çarşamba akşamları ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul dizileri yayınlanıyor. Diriliş Ertuğrul’un final yapmasının ardından yeni dizi Benim Adım Melek izleyicinin beğenisine sunuluyor. 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

25 Eylül’de TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek. 

ATV YAYIN AKIŞI

25 Eylül’de ATV yayın akışında 20.00’da Sen Anlat Karadeniz dizisi yer alıyor. 14.00’da Beni Bırakma, 16.20’de Esra Erol’da ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20.00’da bu akşam Kuzgun dizisi ekrana gelecek. 13.30’da Gerçeğin Peşinde, 17.00’da Sevdim Seni Bir Kere yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de 25 Eylül’de Mucize Doktor dizisinin tekrarı 20.00’da ekrana gelecek. 22.30’da ise The Taste Türkiye yarışması yayınlanacak.

14.00’da Temizlik Benim İşim, 16’00’da Zuhal Topal’la Sofrada programı yayınlanacak

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