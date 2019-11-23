Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bu akşam hangi diziler var? 23 Kasım Cumartesi ATV, TRT, TV 8, Show TV, Fox TV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? 23 Kasım Cumartesi ATV, TRT, TV 8, Show TV, Fox TV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var" 23 Kasım Cumartesi ATV, TRT, TV 8, Show TV, Fox TV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Havaların soğuması ile birlikte televizyon başında gerçekleştirilen zamanlar da artıyor. Cumartesi günü televizyonda yayınlanacak olan dizi ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı ve 23 Kasım Cumartesi ATV, TRT, Star TV, Show TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..

 

Bu akşam hangi diziler var? sorusu Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Her hafta belirli günlerde sevilen diziler televizyonlarda oluyor. Dizilerin yanı sıra sevilen yarışmalar ve ilk kez yayınlanan sinema filmleri de yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı ve 23 Kasım Cumartesi ATV, TRT, Star TV, Show TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..

23 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da Deliha filmi ekrana gelecek.

23 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’da Her Yerde Sen final bölümü yayınlanacak. 00:15'te ise yeni başlayan Ferhat ile Şirin dizisinin tekrarı ekranlarda olacak.

23 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak.

23 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’de 20:00’da Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.

23 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanacak.

23 KASIM  SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayınlanacak. 00:15’te ise Vay Arkadaş filmi ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 

23 Kasım'da TV8'de 20:00'de O Ses Türkiye yarışması ekranlarda olacak. 


Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel sitemi!
Hazal Kaya taburcu oldu
<p><strong>-Cüneyt Özdemir ABD´de yaşadığı kabusu anlattı: Hastaneye gittim, 4 ay sonraya randevu ve

Cüneyt Özdemir ABD´de Yaşadığı Kabusu Anlattı #AkşamStory

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak

Kayserili şehit annelerinden Diyarbakır annelerine ziyaret