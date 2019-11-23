Bu akşam hangi diziler var? 23 Kasım Cumartesi ATV, TRT, TV 8, Show TV, Fox TV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Her hafta belirli günlerde sevilen diziler televizyonlarda oluyor. Dizilerin yanı sıra sevilen yarışmalar ve ilk kez yayınlanan sinema filmleri de yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı ve 23 Kasım Cumartesi ATV, TRT, Star TV, Show TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..

23 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da Deliha filmi ekrana gelecek.

23 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’da Her Yerde Sen final bölümü yayınlanacak. 00:15'te ise yeni başlayan Ferhat ile Şirin dizisinin tekrarı ekranlarda olacak.

23 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak.

23 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’de 20:00’da Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.

23 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanacak.

23 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayınlanacak. 00:15’te ise Vay Arkadaş filmi ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

23 Kasım'da TV8'de 20:00'de O Ses Türkiye yarışması ekranlarda olacak.