Bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak Perşembe ATV, Fox TV, Star TV, Show TV yayın akışı

2 Ocak Perşembe ATV, Fox TV, Star TV, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam televizyonda neler var? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyici ile buluşuyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber vatandaşlar dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden TV yayın akışlarına ulaşabilir, yayınlanacak olan filmleri ve dizileri öğrenebilirsiniz.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’de Orman Çocuğu filmi, 22:00’de Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı filmi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20:00’de Geniş Aile Her Türlü filmi, 22:00’de Titanların Öfkesi filmi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de bu akşam Mucize Doktor dizisinin tekrarı 20:00’de ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Güldür Güldür Show’un tekrarı yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’de 3’te 3 Tarih programı, 22:50’de Kalk Gidelim ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Recep İvedik ekrana gelecek.