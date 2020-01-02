Bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak Perşembe ATV, Fox TV, Star TV, Show TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin izleneceği merak ediliyor. 2 Ocak Perşembe ATV, Fox TV, Star TV, Show TV yayın akışında neler var? Her sene ocak ayının ilk haftalarında dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Vatandaşlar bu yıl da aynı uygulamanın devam edip etmeyeceğini merak ediyorlar. Haberimiz içerisinden kanalların akşam kuşağına ulaşabilirsiniz.
2 Ocak Perşembe ATV, Fox TV, Star TV, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam televizyonda neler var? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyici ile buluşuyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber vatandaşlar dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden TV yayın akışlarına ulaşabilir, yayınlanacak olan filmleri ve dizileri öğrenebilirsiniz.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00’de Orman Çocuğu filmi, 22:00’de Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı filmi ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de bu akşam 20:00’de Geniş Aile Her Türlü filmi, 22:00’de Titanların Öfkesi filmi yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de bu akşam Mucize Doktor dizisinin tekrarı 20:00’de ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00’de Güldür Güldür Show’un tekrarı yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20:00’de 3’te 3 Tarih programı, 22:50’de Kalk Gidelim ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’de Recep İvedik ekrana gelecek.