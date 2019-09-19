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  3. Bu akşam hangi diziler var? 19 Eylül Perşembe ATV, Star TV, TRT 1, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 19 Eylül Perşembe ATV, Star TV, TRT 1, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 19 Eylül Perşembe ATV, Star TV, TRT 1, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Diziler sezon finali yapmadan önce ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Avlu dizileri bugün ekrana geliyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber gözler yeni sezon tarihlerine çevrildi. ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe günü itibari ile araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Perşembe akşamları yayınlanan diziler arasında hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Diziler sezon finali yapmadan önce ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Avlu dizileri bugün ekrana geliyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber Bir Zamanlar Çukurova dizisi 19 Eylül’de yeni sezon ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

19 EYLÜL FOX TV YAYIN AKIŞI

19 Eylül’de 20.00’da  Mucize Doktor dizisi yayınlanacak.

19 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

19 Eylül’de 20.00’da Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu başlayacak. 00.20’de ise Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’1’de 20.00’da Şampiyon dizisi yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20.00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi ekrana gelecek.

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