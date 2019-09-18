Bu akşam hangi diziler var? 18 Eylül ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Diriliş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Diziler sezon finali yapmadan önce ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul dizileri bugün ekrana geliyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber gözler yeni sezon tarihlerine çevrildi. ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.
ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba günü itibari ile araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Çarşamba akşamları yayınlanan diziler arasında hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Diziler sezon finali yapmadan önce ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul dizileri bugün ekrana geliyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun dizileri yayınlanmaya başladılar.
ATV YAYIN AKIŞI
18 Eylül’de ATV’de 20.00’da Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek. 00.20’e ise Müge Anlı’nın sunuculuğunu yaptığı Güven Bana yarışmasının tekrarı yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18 Eylül’de TRT 1’de 20.00’da Vuslat dizisi yayınlanacak.
11:35Kalk Gidelim
14:55Şampiyon
17:40İmparatoriçe Ki
18:55Doğrusu Ne?
19:00Ana Haber
20:00Vuslat
23:00Şampiyon
01:45Elimi Bırakma
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20.00’da Kuzgun dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek. 00.15’te ise Benim Tatlı Yalanım dizisinin tekrarı yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D'de bu akşam 20.00'da Afili Aşk dizisi ekrana gelecek.