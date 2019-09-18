Bu akşam hangi diziler var? 18 Eylül ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı

ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba günü itibari ile araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Çarşamba akşamları yayınlanan diziler arasında hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Diziler sezon finali yapmadan önce ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul dizileri bugün ekrana geliyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun dizileri yayınlanmaya başladılar.

ATV YAYIN AKIŞI

18 Eylül’de ATV’de 20.00’da Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek. 00.20’e ise Müge Anlı’nın sunuculuğunu yaptığı Güven Bana yarışmasının tekrarı yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18 Eylül’de TRT 1’de 20.00’da Vuslat dizisi yayınlanacak.

11:35Kalk Gidelim

14:55Şampiyon

17:40İmparatoriçe Ki

18:55Doğrusu Ne?

19:00Ana Haber

20:00Vuslat

23:00Şampiyon

01:45Elimi Bırakma

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20.00’da Kuzgun dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek. 00.15’te ise Benim Tatlı Yalanım dizisinin tekrarı yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam 20.00'da Afili Aşk dizisi ekrana gelecek.