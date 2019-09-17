Bu akşam hangi diziler var? 17 Eylül ATV, FOX TV, Show TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Diziler sezon finali yapmadan önce ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV’de Kadın, Star TV’de Leke dizileri bugün ekrana geliyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber gözler yeni sezon tarihlerine çevrildi. ATV, FOX TV, Show TV yayın akışı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

17 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

ATV yayın akışında bu akşam 20.00’da Kimse Bilmez dizisi bulunuyor. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanalın yayın akışında yer almıyor.

17 EYLÜL TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışında 20.00’da Şampiyon dizisi yer alıyor. 22.45’te ise Elimi Bırakma ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV ekranlarında 17 Eylül’de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi izleyici karşısına çıkacak. 22.15’te ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV’de 17 Eylül’de 20.00’da Yaparsın Aşkım yayınlanacak. Kadın dizisinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.