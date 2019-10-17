Bu akşam hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe Star TV, ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 17 Ekim Perşembe Star TV, ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Televizyon izleyicileri haftalık olarak yayınlanan dizilerin hangi günlerde ekrana geleceğini öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden kanalların yayın akışlarına ulaşabilir ve sevdiğiniz programların yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenebilirsiniz.
Star TV, ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Sezon finalinden önce perşembe akşamları Star TV’de Avlu, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova dizileri ekrana geliyordu. Show TV’de yayınlanan Çarpışma dizisi ise final yaptı. “Yeni sezonda hangi kanalda hangi dizi var?” sorusunun yanıtını haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.
STAR TV YAYIN AKIŞI
17 Ekim’de Star TV’de 20:00’da Kong: Kafatası Adası filmi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
Perşembe akşamı ATV’de 20:00’da Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Bu akşam TRT 1’de 20:00’da Şampiyon dizisi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00’da Mucize Doktor dizisi yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00’da Aile Şerefi filmi yayınlanacak.
22:15’te ise Suçlular Takımı filmi ekrana gelecek.