Bu akşam hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe Star TV, ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışı

Star TV, ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Sezon finalinden önce perşembe akşamları Star TV’de Avlu, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova dizileri ekrana geliyordu. Show TV’de yayınlanan Çarpışma dizisi ise final yaptı. “Yeni sezonda hangi kanalda hangi dizi var?” sorusunun yanıtını haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

STAR TV YAYIN AKIŞI

17 Ekim’de Star TV’de 20:00’da Kong: Kafatası Adası filmi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

Perşembe akşamı ATV’de 20:00’da Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Bu akşam TRT 1’de 20:00’da Şampiyon dizisi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’da Mucize Doktor dizisi yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00’da Aile Şerefi filmi yayınlanacak.

22:15’te ise Suçlular Takımı filmi ekrana gelecek.