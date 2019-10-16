Bu akşam hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV,Fox TV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Akşam saatlerini evinde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler hangi dizilerin ve yarışma programlarını olduğunu araştırıyor. Yeni sezonda istediğini bulamayan Kuzgun dizisi bugün final bölümü ile ekranlara son kez geliyor. 16 Ekim Çarşamba ATV, Kanal D, ,TRT 1, Star TV, Show TV,Fox TV yayın akışı haberimizde..

ATV YAYIN AKIŞI

20.00’da Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20.00’da Kuzgun dizisi final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de saat 20.00'de MasterChef Türkiye yeni bölümü olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışına göre 20:00’de Afili Aşk ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV yayın akışında Yaparsın Aşkım programı yayınlanacak. Saati 20.00 olarak belirlendi.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’de Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de ise saat 20.00'de Kocan Kadar Konuş filmi yayınlanacak.