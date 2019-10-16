Bu akşam hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV,Fox TV yayın akışı..
Bu akşam hangi diziler var? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Takip edilen dizilerin yeni bölümlerinin olup olmadığı da arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen hafta Çarşamba günü Kuzgun, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk dizileri yayınlamıştı. 16 Ekim Çarşamba Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışı yoğun ilgi görüyor. İşte yanıtı..
Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Akşam saatlerini evinde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler hangi dizilerin ve yarışma programlarını olduğunu araştırıyor. Yeni sezonda istediğini bulamayan Kuzgun dizisi bugün final bölümü ile ekranlara son kez geliyor. 16 Ekim Çarşamba ATV, Kanal D, ,TRT 1, Star TV, Show TV,Fox TV yayın akışı haberimizde..
ATV YAYIN AKIŞI
20.00’da Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20.00’da Kuzgun dizisi final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.
TV 8 YAYIN AKIŞI
Tv8'de saat 20.00'de MasterChef Türkiye yeni bölümü olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D yayın akışına göre 20:00’de Afili Aşk ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV yayın akışında Yaparsın Aşkım programı yayınlanacak. Saati 20.00 olarak belirlendi.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’de Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de ise saat 20.00'de Kocan Kadar Konuş filmi yayınlanacak.