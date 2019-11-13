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  3. Bu akşam hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 13 Kasım Çarşamba ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 13 Kasım Çarşamba ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışında neler var? Her hafta belirli günlerde sevilen diziler televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Dizilerin yanı sıra sevilen yarışma programları da ekrana geliyor. Haberimiz içerisinden Çarşamba akşamı televizyonda nelerin olduğunu öğrenebilirsiniz.

ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam TV’de neler var? Sevilen yarışma programları, diziler ve filmler televizyon ekranlarında izleyicinin beğenisine sunuluyor. Çarşamba akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğini taşıyan Kuruluş Osman yine aynı gününde bu sefer ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizi bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’de Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak. 00:15'te Elimi Bırakma dizisinin tekrarı olacak. 

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Afili Aşk yeni bölüm ekrana gelecek.  

ATV YAYIN AKIŞI

6 Kasım'da ATV’de 20:00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 

TV8’de 20:00’de Masterchef Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.  

STAR TV YAYIN AKIŞI

6 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Sevgili Geçmiş dizisi tekrarı yayınlanacak.  

FOX TV YAYIN AKIŞI 

20:00’de Kurşun dizisi yeni bölümü yayınlanacak.  

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ekrana gelecek.


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