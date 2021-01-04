BTS'in hayran grubu ARMY'yi bile şaşırttı: Jungkook'un dövmesi ne anlama geliyor?

2020 yılında büyük başarılar elde eden BTS grubu tatilde olmalarına rağmen hayranlarını heyecanlandıracak projeler için çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Independent Türkçe'nin Somag News'ten aktardığı habere göre, BTS'nin "ON" adlı şarkısı için yapılmış olan video grubun YouTube kanalında yayımlandı. Şarkının hazırlıklarının yayınlandığı video en dikkat çeken detay ise Jungkook'un şarkının klibinde tek başına görüldüğü sahnelerin çekiminde yaşadıkları anlar oldu.

Genç yıldızın çimenlerin üzerinde koştuktan sonra yerde uzandığı bölümde kolunda belki de daha önce hayranların görmediği bir kaplan dövmesi dikkati çekiyor.

Göze çarpan bu dövme toprağı ve kimliği temsil ettiği için Güney Kore kültürünün en önemli figürlerinden biri. Kaplanın özelliklerinin güç, canlılık ve ruh olduğu belirtiliyor. Figürün ayrıca toplumun koruyucusu olarak düşünüldüğü de aktarılıyor.

Haberin Özeti

2020'de büyük başarılar elde edengrubununadlı şarkısına çekilen klip, YouTube üzerinden yayımlandı.'un dövmesinin ne anlama geldiği ise BTS grubunun hayran kitlesitarafından bile merak konusu oldu.• Toprağı ve kimliği temsil eden, Güney Kore kültürünün en önemli figürleri arasında yer alıyor.• Kaplanın özelliklerinin güç, canlılık ve ruh olduğuna inanılıyor.