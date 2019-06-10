Brezilya'nın golleri ünlü manken Adriana Lima'yı çıldırttı!

Adriana Lima futbol tutkusunu sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu mücadelesinde Brezilya ile Jamaika'ya karşı rahat bir galibiyet aldı. Ünlü manken Adriana Lima Brezilya'nın gollerin Instagram hesabından paylaştı.