10 Haziran 2019 Pazartesi 09:53 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
Brezilya'nın golleri ünlü manken Adriana Lima'yı çıldırttı!
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu mücadelesinde Brezilya, Jamaika'yı 3-0 mağlup etti. Futbola olan ilgisi herkes tarafından bilinen Adriana Lima ülkesinin galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı.
Adriana Lima futbol tutkusunu sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu mücadelesinde Brezilya ile Jamaika'ya karşı rahat bir galibiyet aldı. Ünlü manken Adriana Lima Brezilya'nın gollerin Instagram hesabından paylaştı.