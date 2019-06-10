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10 Haziran 2019 Pazartesi 09:53 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:53

Brezilya'nın golleri ünlü manken Adriana Lima'yı çıldırttı!

Brezilya'nın golleri ünlü manken Adriana Lima'yı çıldırttı!

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu mücadelesinde Brezilya, Jamaika'yı 3-0 mağlup etti. Futbola olan ilgisi herkes tarafından bilinen Adriana Lima ülkesinin galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı.

Adriana Lima futbol tutkusunu sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu mücadelesinde Brezilya ile Jamaika'ya karşı rahat bir galibiyet aldı. Ünlü manken Adriana Lima Brezilya'nın gollerin Instagram hesabından paylaştı. 

 

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