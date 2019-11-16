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'Brad çocuklarımın hayatını mahvetti'

'Brad çocuklarımın hayatını mahvetti'

Mr. & Mrs. Smith’ filminde tanışıp evlenen, ünlü oyuncu Brad Pitt’i o dönem eşi Jennifer Aniston’dan ayıran Angelina Jolie’nin, yüzü bir türlü gülmüyor.

Bir dönemin en büyük aşk simgesi haline gelen Brangelina çifti, yaşanan uçak skandalından sonra ayrıldı. Ancak görünen o ki Angelina Jolie, Brad Pitt’e hâlâ kızgın. Jolie’ye yakın kaynaklara dayanan habere göre; Jolie’nin, Pitt’in hayatlarını, özellikle de çocuklarının hayatlarını mahvettiğini dile getirdiği belirtildi.


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