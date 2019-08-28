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Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor

Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor

Oyuncu Seda Türkmen ile meslektaş eşi Bora Akkaş'tan üzücü haber geldi. Türkmen, 2017'de evlendiği Akkaş'a boşanma davası açtı.

Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Kanatsız Kuşlar ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Seda Türkmen, kendisi gibi oyuncu olan Bora Akkaş ile iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası’nda dünyaevine girmişti. Magazin gündeminde çiftin bir yılı doldurmadan boşanacağı iddia edilmiş, daha sonra barıştıkları belirtilmişti.

BOŞANMA DAVASINI AÇTI

Aradan geçen iki yılın ardından Seda Türkmen ile Bora Akkaş, boşanmaya karar verdi. Türkmen, avukatı Burcu Ergin aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak iki yıllık eşi Bora Akkaş’a boşanma davası açtı. Türkmen’in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtildi. 

ANLAŞMALI BOŞANACAKLAR

Türkmen’in avukatı mahkemeye ‘anlaşmalı’ boşanma protokolü sundu. Protokole göre çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacak. Mal paylaşımı ve tasfiyesi konusunda herkesin malı kendinde kalacak.

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