‘Boğaziçi’nin en iyisi Aidiyet

TürkMedya’nın destekleriyle gerçekleşen ‘7. Boğaziçi Film Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu. Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda gerçekleşen gecede Burak Çevik’in yönettiği ‘Aidiyet’ iki dalda ödülü kucakladı. ‘En İyi Ulusal Uzun Metraj Film’ seçilerek Altın Yunus Ödülü’nü alan proje aynı zamanda ‘En İyi Senaryo’nun da sahibi oldu. Ukraynalı yönetmen Nariman Aliyev, ‘Yuvaya Dönüş’ projesyile ‘En İyi Film’, Semih Kaplanoğlu ise ‘Bağlılık- Aslı’ filmiyle ‘En İyi Yönetmen’ seçildi. Koreli yönetmen Kim Ki Duk’a ise Onur Ödülü verildi. ‘Boş Ev’ ve ‘Fedakar Kız’ gibi filmleriyle tanınan Duk, “Bundan sonra da yeni filmler yaratmak için çok daha azimli şekilde çalışacağım” dedi. Gecede konuşan Festival Başkanı Ogün Şanlıer “Gösterimlerimiz, panellerimiz, dopdolu geçti. İstediğimiz de buydu” dedi.

Onur Ödülü Koreli yönetmene Kim Ku Duk, ödülünü festival başkanı Onur Şanlıer’in elinden aldı.

‘Uzun Zaman Önce’ filmdeki performansıyla ‘Ulusal En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü Nihan Dengiz Okutucu aldı.

Uluslararası ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü Adriana Matoshi, Rozafa Celaj, Shengyl Ismaili ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü ise Akthem Seitablayev aldı.