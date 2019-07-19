Bodrum'da jet şov! Günlüğü 50 bin dolar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapmak isteyen iş adamları, ünlü oyuncular ve yüksek gelir grubuna dahil olan turistler, son zamanlarda özel jetleri tercih etmeye başladı. Özel jetleri ile Milas-Bodrum Havaalanı'na gelenlerin sayısında artış olduğu öğrenildi. Birçok Türk işadamı da Bodrum'a özel uçaklarıyla geliyor.

SERVET HARCIYORLAR



Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi, her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda zengin turisti misafir ediyor. Son yıllarda, özel yatları tercih edenlerin yanı sıra özel jetlerle gelenler de dikkat çekiyor. Yoğun bir hava trafiğine sahne olan Milas-Bodrum Havaalanı'na zengin turistleri getiren ve her biri servet değerinde olan jetlerin günlük kirası da 30 ile 50 bin dolar arasında değişiyor. Zenginler, 7 ve 9 kişilik jetlere Ankara'dan 30, İstanbul'dan da 50 bin dolar ödeyerek Milas-Bodrum Havaalanı'na geliyor, buradan da lüks araçlarla Bodrum'a ulaşıyor.

OSCARLI YILDIZIN TERCİHİ



Oscar ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman da özel uçakla Bodrum'a gelen ünlüler arasında yer alıyor. Hindistan'ın en zengin ve ünlü ailelerinden olan ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortağı Basant Bansal da, oğlunun düğününü geçtiğimiz yıl Bodrum'da yaptı. Hindistan'ın en zenginleri, 15 özel jet ile Milas-Bodrum Havaalanı'na, buradan da lüks araçlarla Bodrum'a geldi.

100 ZENGİN TÜRK!



Türk zenginlerin birçoğu da Bodrum'a özel uçaklarıyla geliyor. Fiyatları 11 ile 45 milyon dolar arasında değişen uçaklara sahip olan Nihat Özdemir, Hamdi Akın, Yüksel Yıldırım, Acun Ilıcalı, Nurettin Çarmıklı, Mehmet Ali Aydınlar, Fuat Tosyalı, Ferit Şahenk, Mehmet Nazif Zorlu ve Mehmet Emin Karamehmet gibi isimler başta olmak üzere 100'den fazla Türk işadamı, Bodrum'a gelmek için çoğu zaman özel uçaklarını kullanıyor. Türkiye'den 150'ye yakın kişinin özel jet uçağı olduğu belirtiliyor.



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