Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'le görüntüleri ortaya çıktı! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek adının karıştığı aşk dedikoduları ile magazin basınının gündeminden düşmüyor. Ünlü oyuncunun, Miray Daner'in sevgilisi Kubilay Aka ile görüntüleri ifşa olmuş ve iki ismin ayrılığının sebebi olarak gösterilmişti. Hilal Altınbilek'in adı İdo Tatlıses, Fırat Doğruoğlu, Kerem Alışık ve Gurur Aydoğan'la da aşk dedikodularına karıştı. Uğur Güneş'in de Altınbilek ile aşk yaşadığı için Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldığı iddia edildi.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Özel hayatıyla ilgi odağı olan oyuncu Hilal Altınbilek'in şimdi de işadamı David Nahmiyas ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Yaz ayında işadamı ile birlikte tatil yaparken görüntülenen Altınbilek, yeni yılı da erkek arkadaşıyla birlikte karşıladı.

Yılbaşı gecesi Altınbilek'in de içinde yer aldığı ve David Nahmiyas'ın misafirlerine yemek servisi yaptığı bir video ortaya çıktı. Videoda ikilinin samimiyeti görenlerin dikkatinden kaçmadı.

İkilinin yemekten görüntüleri ifşa olunca akıllara "Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusu geldi.

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