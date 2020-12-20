20 Aralık 2020 Pazar 22:26 | Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin Kırmızı Oda yolunda!
Adını Feriha Koydum, Muhteşem Yüzyıl, Anne ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerle izleyiciyi kendine hayran bırakan Vahide Perçin hayranlarını heyecanlandırdı. Geçtiğimiz ay başrolü olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Perçin'in Kırmızı Oda dizisinde oynayacağı iddia edildi.
Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 3 sezon izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin geçtiğimiz günlerde diziye veda etmişti. Diziden ayrıldıktan sonra saçlarını kısa kestiren Perçin’in hayranları başarılı oyuncunun yeniden hasta olduğunu düşünmüş, Perçin ise böyle bir şey olmadığını dile getirmişti.
Vahide Perçin’in önümüzdeki günlerde Kırmızı Oda dizisinde izleyici karşısına çıkacağı iddia edildi. Henüz projeden yeni ayrılan Perçin’in dinlenmek istediği ve biraz soluklanacağı söylenilmişti. Perçin’in Kırmızı Oda’da oynayacağı iddiası şimdiden hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.