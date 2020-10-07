Bir Zamanlar Çukurova’da hayal kırıklığına uğratan veda yaşanacak. 71. bölümde Vahide Perçin’in ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından izleyiciler, Hünkar karakterinin ölüme gidişinin detaylarını da görecekler. İzleyicilerin akıllarını kurcalayan soru ise şu: “Hünkar Yaman olmadan bu dizi nasıl ilerleyecek?”

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ üçüncü sezonuyla perşembe gecelerinin vazgeçilmesi olmaya devam edecek. İki sezondur ATV ekranında perşembenin zirvesinde yer alan ‘Bir Zamanlar Çukurova’, üçüncü sezonunda suların durulmadığı bir hikaye ile yoluna devam ediyor. İşte dizinin 67.bölümünde yaşanacakların detayı:

Demir, Züleyha’nın vurulduğu silahın Yılmaz’ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan’ın Züleyha’yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Yılmaz, Züleyha ile planları bozulmasın diye Müjgan’ı savunmaya çalışır ama, Müjgan ona da izin vermez. Duruma müdahale etmeye çalışan Fekeli birden o gece Behice’nin kolunda gördüğü kanı hatırlar!