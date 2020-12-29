Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık kararı! Vahide Perçin ve Uğur Güneş'te sonra 3. isim...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaprak dökümü deva ediyor. Perşembe akşamları Atv’de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilk sezonundan bu yana en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin son bölümlerinde yaşanan ayrılıklar ise izleyicilerin keyfini kaçırmaya başladı. Dizinin ilk bölümünden itibaren izleyici karşısına Hünkar Yaman karakteri ile çıkan Vahide Perçin’in ayrılığı izleyicileri üzmüştü.



Çukurova’da geçtiğimiz hafta bir ayrılık daha yaşanmış, Yılmaz karakterine hayat veren başrol oyuncusu Uğur Güneş de izleyicilere veda etmişti. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 3. bir ayrılık daha yaşanacak. Dizide “Behice” karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova’nın 85. bölümünde ekranlara veda edecek. Behice’nin çevirdiği tüm dolaplar ortaya çıkacak.